Aranan İsrailli olmayınca Almanya hukuku hatırladı

Filistin'de soykırım işleyen İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanları hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yaylım ateşine tutan Almanya, söz konusu başka bir ülke olunca bir anda hukuku hatırladı. Almanya, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle tutukladığı bir zanlıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etti. Almanya'nın teslim ettiği Haled Muhamed Ali Al Hishri, Libya'da iç savaş döneminde işlenen ağır insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Almanya'nın zanlıyı teslim ettiğini duyurduğu açıklama, tepkilere yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na "İsrailli savaş suçluları konusunda ise çok farklı bir tutum sergiliyorsunuz" tepkileri gösterildi.