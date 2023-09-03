Arap aşiretler, 24 köyü PKK’dan temizledi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor. Terör örgütünün, Deyrizor Askeri Meclis grubu lideri Ahmed el Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar devam ediyor. Olaylar, Arap aşiretlerinin de terör örgütüne karşı çıkması ile büyüdü. Terör örgütünün, çatışma alanlarına Rakka ve Haseke'den takviye gönderdiği belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre, tamamı Arap nüfustan oluşan 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi. Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor. Öte yandan ABD savaş uçakları, Deyrizor'da İran destekli gruplara saldırı düzenlediği bildirildi.