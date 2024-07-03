Arap Birliği, Gazze ve Batı Şeria için yarın olağanüstü toplanacak

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda yarın daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantıda İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım suçları ve yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planları ele alınacak.

Haberde sözlerine yer verilen Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned Akluk, "Bu toplantı, İsrail'in 9 aydan beri Filistin halkına karşı soykırım suçlarını sürdürdüğü ve işgal hükümetinin bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engellemek amacıyla kararlar aldığı bir dönemde gerçekleşecek." dedi.

İSRAİL'DE KABİNE, "KAÇAK YERLEŞİMLERİN" YASALLAŞTIRILMASINI ONAYLAMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi 28 Haziran'da, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.