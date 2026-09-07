Arap Birliği’nden İsrail’in saldırılarına tepki: İhllaller son bulmalı

Toplantıda dışişleri bakanlarının, İran'ın "bölgedeki gerilimi tırmandıran adımlarını ve bazı Arap ülkelerini hedef alan saldırılarına" tepki göstererek, İsrail 'in Filistin , Lübnan ve Suriye 'deki saldırı ve ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arap Birliği 'nin 166. Bakanlar Düzeyi Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezde gerçekleştirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin "bazı Arap ülkelerini hedef alan İran saldırılarını" kesin bir dille kınadığını belirterek, Kahire'nin Arap ülkelerinin egemenliğinin, güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini reddettiğini vurguladı.

Çatışma çemberinin genişlemesinden kaçınılması ve gerilimin azaltılması amacıyla diplomatik yola dönülmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, ABD ile İran arasında haziran ayında varılan mutabakat zaptı üzerine inşa edilecek nihai ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması temennisini dile getirdi.