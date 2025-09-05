Arap Birliği’nden İsrail’in Suriye ve Lübnan saldırılarına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başkanlığında dün Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliğinde düzenlenen Arap Birliği 164. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında alınan bazı karar ve tavsiyeler Mısır resmi haber ajansı MENA'da yayımlandı.

MENA'nın haberine göre, Konsey toplantısında, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının desteklendiği, haklarının ihlal edilmesi ve ulusal güvenliğini baltalama girişimlerinin ise reddedildiği vurgulandı.

Suriye devleti ve halkının çeşitli zorluklarla mücadelesine destek olma konusunda ortak Arap çabalarının sürdüğü yinelenirken, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıları sert bir dille kınandı.

Bu uygulamalar, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali" olarak değerlendirdi.

Uluslararası topluma, Suriye'nin birliğini ve toprakları üzerindeki tam egemenliğini güçlendirecek ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için gerekli koşulların sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı yeniden inşa planlarına destek çağrısı yapıldı.

LÜBNAN'DA SİLAHLARIN DEVLETİN TEKELİNDE TOPLANMASI KARARINA DESTEK

Arap Birliği 164. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, İsrail'in Lübnan'a saldırıları da ele alındı.

Lübnan'ın egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklendiği vurgulandı.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarının sert bir dille kınandığı toplantıda, söz konusu saldırıların Lübnan'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk ile BM Şartı'nın açıkça ihlali olduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma, devam eden ihlalleri durdurmak ve artan İsrail tehditleri karşısında Lübnan'a destek olmak için "acilen harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Lübnan hükümetinin, ülkedeki silahların devletin tekelinde toplanması kararının desteklendiği bildirildi.

Toplantıda ayrıca, "Basra Körfezi, Umman Denizi ve Arap Denizi'nde deniz seyrüseferinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması, enerji tedarik hatlarının güvence altına alınması" çağrısında bulunuldu.