Arap Birliğinden uluslararası topluma İsrail’in Gazze’de işlediği suçları durdurma çağrısı

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'deki makamında İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ve bölgedeki gerilim ele alındı.

Ebu Gayt ve Cleverly, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmasının kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldı.

Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği suçları durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların son halkasının yüzlerce masum insanın hayatına mal olan El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı olduğunu hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kuzeyden güneye tehcire zorladığını kaydeden Ebu Gayt, tüm bunları savaş suçu düzeyine çıkan ve uluslararası hukuku ihlal eden toplu cezalandırmalar olarak nitelendirdi.

Ebu Gayt, siyasi ufukların kapalı olması sebebiyle olayların bu aşamaya geldiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, şiddetin sürmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Cleverly, İngiliz rehinelerin Gazze'den çıkarılmasını öncelikleri arasında tuttuklarını dile getirdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.