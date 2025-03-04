Arap Birliği’nden yeni Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesini içeren tecrit planına karşılık Arap ülkelerinin temsilcileri dün toplandı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nden önce Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin planı basına sızdı. İşte taslaktan bazı detaylar:

Planın en önemli unsurlarından biri, altı aylık bir geçiş dönemi boyunca Gazze Şeridi'ni Filistin hükümetinin şemsiyesi altında çalışacak ve teknokratlardan oluşacak komitenin yönetecek olması.

Gazze'nin yeniden inşası için 50 milyar dolar bütçeli 5 yıllık kalkınma planı uygulanacak.

Yeni sreçte Mısır ve Ürdün, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmalarına hazırlık olarak Filistinli polisleri eğitecek.

Mısır'ın planı, 'iki devletli çözümün uluslararası toplum ve uluslararası hukuk açısından en iyi çözüm olduğunu ve Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu' vurguluyor.

HAMAS'TAN ULUSAL UZLAŞI ŞARTI

Basına sızan taslağa göre Arap liderler, uygun koşulların sağlanması halinde bir yıl içinde tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması çağrısında bulunuyor.

Hamas, Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin hiçbir yönetim düzenlemesinin parçası olmayacaklarını, bunun ulusal uzlaşıyla belirlenmesi şartıyla kabul edilebileceğini belirtti.