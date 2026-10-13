Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan’da Riyad’ın kuzeyinde 3 İHA düşürüldü

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, başkent Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör