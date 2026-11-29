Yemen’de sıcak saatler: Arap Koalisyonundan Husilere operasyon: Pakistan Suudi Arabistan’a asker konuşlandırdı!
Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran gelişmeler Yemen'de peş peşe yaşandı. Arap Koalisyonu Husilere yönelik askeri operasyon başlatırken Pakistan, Suudi Arabistan'ın güvenliğini desteklemek amacıyla ülkeye asker gönderdi. Öte yandan Ras İsa Limanı için tahliye emri verildi.
Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık Yemen'de askeri bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Maliki paylaşımında, "Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık askeri bir operasyon gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
RAS İSA LİMANI İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki sivillerden kendi güvenlikleri için Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı boşaltmalarını istedi.
Maliki, tahliyenin bölgeye dair yayımlanan haritada gösterildiği şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.
HUSİLER: SUUDİ ARABİSTAN'IN TÜM LİMANLARINI HEDEF ALACAĞIZ
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Cidde, Yenbu, Cazan limanları ile Kral Fahd Sanayi Limanı'na saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.
Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Ras İsa Limanı'nı hedef almasına misilleme olarak Cidde Limanı ve Kızıldeniz kıyısında Suudi Arabistan'a ait tüm limanları hedef alacaklarını ifade etti.
Söz konusu limanların tahliye edilmesi çağrısında bulunan Seri, nakliye şirketlerine de bu limanları kullanmama çağrısı yaptı.
Öte yandan Husilere bağlı SABA haber ajansında yayımlanan haberde, Yemen'in batısında bulunan Salif kentindeki Ras İsa Limanı'na Suudi Arabistan'ın saldırı düzenlediği belirtildi.