Maliki paylaşımında, "Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık askeri bir operasyon gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen 'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık Yemen'de askeri bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki sivillerden kendi güvenlikleri için Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı boşaltmalarını istedi.

HUSİLER: SUUDİ ARABİSTAN'IN TÜM LİMANLARINI HEDEF ALACAĞIZ

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Cidde, Yenbu, Cazan limanları ile Kral Fahd Sanayi Limanı'na saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Ras İsa Limanı'nı hedef almasına misilleme olarak Cidde Limanı ve Kızıldeniz kıyısında Suudi Arabistan'a ait tüm limanları hedef alacaklarını ifade etti.

Söz konusu limanların tahliye edilmesi çağrısında bulunan Seri, nakliye şirketlerine de bu limanları kullanmama çağrısı yaptı.

Öte yandan Husilere bağlı SABA haber ajansında yayımlanan haberde, Yemen'in batısında bulunan Salif kentindeki Ras İsa Limanı'na Suudi Arabistan'ın saldırı düzenlediği belirtildi.