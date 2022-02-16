Arap Medyası: Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Birleşik Arap Emirlikleri
'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret, BAE ve Arap basınında yankı uyandırdı. BAE merkezli El-Vatan gazetesi, "BAE ve Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor" manşetini attı. "Müreffeh bir gelecek" başlığını kullanan BAE gazetelerinden El-İttihad da iki ülkenin de ortaklıkları geliştirme odaklı güçlü bir iradeye sahip olduğuna dikkati çekti. Londra
merkezli Arapça yayımlanan Şarkulevsat gazetesi de temasları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Körfez Bölgesi
'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" ifadeleriyle ilk sayfadan okurlarına servis etti. Suudi Arabistan
'ın Al Arabiya televizyonu, Erdoğan'ın verdiği olumlu mesaja odaklandı. Arap basınında ayrıca, Türkiye ile BAE ilişkilerindeki yakınlaşmadan sonra Erdoğan için Abu Dabi
'de düzenlenen ihtişamlı karşılamaya da dikkat çekildi.