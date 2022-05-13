Arap ülkeleri BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle yas ilan etti

Lübnan Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife'nin vefatı dolayısıyla ülkede 3 günlük yas ilan edildiği, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan bayrağının yarıya indirildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı'nın vefatı dolayısıyla tüm ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de taziye için yaptığı yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı'nın vefatı nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini belirtti.

Bahreyn resmi ajansında yayımlanan haberde Bahrenyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, Al Nahyan'ın ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan ettiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde de Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne'nin ülke genelinde 3 günlük yas ilan ettiği belirtildi.

Öte yandan Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet nezdinde 40 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

FİLİSTİN VE CEZAYİR'DE BİRER GÜNLÜK YAS

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BAE Devlet Başkanı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak, yarın için 1 günlük yas ilan etti.

Cezayir de cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamayla yarın için 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN'IN VEFATI

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın bugün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.