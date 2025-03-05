Arap ülkeleri Gazze için birleşti

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi planına karşılık Arap Birliği'nin dün açıkladığı yeni programın yankıları sürüyor. 5 yıllık plana göre Filistinliler yerlerinde kalacak, iki devletli çözüm olacak, ateşkes devam edecek, Gazze 53 milyar dolarlık kalkınma planı ile yeniden ayağa kaldırılacak. Bu yeniden inşa projesi için gereken dev boyuttaki parayı toplamak için gelecek ay büyük bir uluslararası konferans yapılacak.

SALDIRI BAHANESİ

Beyaz Saray, Arap liderlerin Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planına katılmadıklarını belirterek, "Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi Hamas'tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyoruz" açıklamasını yaptı. Gazze Şeridi'ne yeni saldırılar için bahaneler üreten siyonist İsrail de plana karşı çıktı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu da Kahire'de düzenlenen 'Filistin Zirvesi' kararlarına tam destek verdi. Öte yandan Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde rol almamayı kabul ettiği, ancak silahsızlanmayı kırmızı çizgi olarak gördüğü belirtiliyor.

AÇLIK DALGASI

GAZZE'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından Filistinlilere yönelik tehditlerini artıran İsrail'in bölgede yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istediği belirtiliyor. Anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi. İkinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu ancak İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi. Netanayhu yönetimi insani yardımların da girişini tamamen yasaklayarak 2.4 milyon Gazzeliyi kıtlık ve sağlık felaketine sürüklüyor.