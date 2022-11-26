Arapça konuştuğu İsraillilerin saldırısına uğramıştı: Bir anda delirdiler

Olay, Batı Kudüs'te iki ayrı bombalı saldırının yaşandığı gün gerçekleşti. Fanatik İsrailliler, France 24 televizyonu için çalışan muhabir Leyla Avde ve kameraman Nadir Baybars'a patlamanın gerçekleştiği Givat Shaul bölgesinde Arapça canlı yayın yapmaya başladığı sırada saldırdı.

Kamera önüne geçerek yayını sabote etmeye çalışan genç fanatik İsrailliler ile Avde arasında sözlü atışma yaşandı.

Yaklaşık 30 kişilik grup, kamera önüne geçerek yayını sabote etmeyi sürdürdü. Grup içindeki bazı kişilerin, "Araplara ölüm", "Araplar Rusya'ya gitsin", "Bu bir Arap patlaması" şeklinde ifadeleri görüntülere yansıdı.

"PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'E KÜFÜRLER ETTİLER"

Kameraman Baybars, muhabir arkadaşı Avde ile yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Patlamanın yaşandığı Givat Shaul bölgesinde diğer medya mensuplarıyla canlı yayın için hazırlandıklarını aktaran Baybars, fanatik İsraillilerin basının etrafında toplandığını ve sözlü sataşmaya başladıklarını söyledi.

Baybars, fanatik İsrailli genç grupla başta münakaşaya girmediklerini ancak Avde'nin canlı yayında Arapça konuşmaya başlamasının ardından "grubun bir anda delirdiğini" kaydetti.

Fanatik grubun kameranın önüne geçerek yayını sabote etmeye çalıştığını belirten Baybars, "(Fanatik İsrailliler) Muhabire çirkin küfürler etmeye başladılar. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e küfürler ettiler. Bana sataştılar, ittiler, yumruk attılar ve tripodumu kırdılar." diye konuştu.

POLİS KAYITSIZ KALDI

İsrailli basın mensuplarının, polisi olay yerine çağırdığına dikkati çeken Baybars, "Polis gruba hiçbir müdahalede bulunmadı. Bilakis bizden alanı terk etmemizi istedi." ifadelerini kullandı.

Baybars ayrıca France 24 televizyonunun hukuki süreç başlatacağını kaydetti.

İsrail'de aşırı sağ görüşlü fanatik Yahudiler, daha önceden de basın mensuplarını hedef almıştı. Gerek işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria, gerekse İsrail içinde fanatik İsrailliler, haber yapmaya çalışan gazetecilere saldırmıştı.

AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle de Ocak 2022'de yeni hükümette polisten sorumlu Kamu Güvenlik Bakanı olmaya hazırlanan aşırı sağcı siyasetçi Itamar Ben-Gvir taraftarlarını Tel Aviv yakınlarında takip ederken, fanatik bir İsrailli tarafından yumruklanmıştı.

Basın hak örgütleri, İsrail makamlarını bu tür saldırılarda, faillerden hesap sorulması konusunda yetersiz kalmakla eleştiriyor.