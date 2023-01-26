Araştırma ortaya çıkardı: İşte ABD’li ebeveynlerin en büyük korkusu

NPEW Araştırma Merkezi tarafından, 18 yaşından küçük çocuğu olanlarla yapılan ankette, her 10 anne-babadan 4'ü (yüzde 40), çocuklarının kaygı veya depresyona dayalı akıl sağlığı sorunu yaşamasından korktuğunu, yüzde 62 çoğunluk anne-baba olmanın beklentilerinden daha zor olduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 35'i, çocuklarının hayatlarının bir noktasında zorbalığa uğramasından "aşırı" veya "çok endişeli" olduklarını söylerken bu oran kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 28 olarak tespit edildi.