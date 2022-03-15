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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Arden: 51 şehidimizi hep hatırlayacağız

Arden: 51 şehidimizi hep hatırlayacağız
YENİ Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 3 yıl önce Christchurch kentindeki 51 kişinin şehit olduğu Linwood ve Nur camilerine düzenlenen terör saldırısının yıldönümünde açıklama yaptı. Ardern, "15 Mart'taki terör saldırısı sonucu şehit olan 51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız" dedi. Saldırıdan 10 gün sonra soruşturma komisyonu kurulduğunu dile getiren Ardern, "(Şehitlerin) Anılarını onurlandırmanın çaresi, herkese ülkemizi daha iyi bir yuva haline getirmek için yapılan çalışmalardır" dedi.
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Arden: 51 şehidimizi hep hatırlayacağız
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