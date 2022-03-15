Arden: 51 şehidimizi hep hatırlayacağız

YENİ Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern
, 3 yıl önce Christchurch
kentindeki 51 kişinin şehit olduğu Linwood
ve Nur camilerine düzenlenen terör saldırısının yıldönümünde açıklama yaptı. Ardern, "15 Mart'taki terör saldırısı sonucu şehit olan 51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız" dedi. Saldırıdan 10 gün sonra soruşturma komisyonu kurulduğunu dile getiren Ardern, "(Şehitlerin) Anılarını onurlandırmanın çaresi, herkese ülkemizi daha iyi bir yuva haline getirmek için yapılan çalışmalardır" dedi.