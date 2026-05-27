Arife günü katliam: 20 ölü
Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen bu bayram arifesinde de katliamlarını sürdürdü. Hem Gazze'de hem de Lübnan'da sivilleri hedef alarak Kurban Bayramı sevincini kana buladı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı bombaladılar. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Mişgara beldesindeki evlere hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. Sarife beldesinde bir sağlık merkezinin hedef alınması sonucu ise 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.