Arizona’da yangın faciası: 2 bin 200 dönüm alan kül oldu

ABD'nin Arizona eyaleti yetkilileri, bölgede etkili olan yangının hızla ilerlediğini açıkladı.

Yaklaşık 2 bin 200 dönümlük arazinin küle döndüğü ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile hava aracı sevk edildiği belirtildi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktaran yetkililer, bazı bölgelerde tahliye hazırlıkları başlatıldığını duyurdu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör