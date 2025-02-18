Arjantin Cumhurbaşkanı kripto para skandalına karıştı

Arjantın'de Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin yolsuzluk şüphesiyle gündeme gelen bir kripto para biriminin tanıtımındaki rolünü soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildi. Milei, sosyal medya hesabından, $LIBRA coin hakkında bir paylaşım yaparak, kripto para biriminin küçük işletmelere ve yeni kurulan şirketlere fon sağlayacağını söyledi. Milei'nin kripto paranın satıldığı bağlantıyı paylaşmasının ardından fiyatı fırladı. Ancak birkaç saat içinde paylaşımını sildi ve kripto para biriminin değeri düştü ve yatırımcılar paralarının çoğunu kaybetti.