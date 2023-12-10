Arjantin devlet başkanı Milei yemin ederek göreve başladı

Görevi devralan Milei, Kongre bahçesinde yaptığı konuşmada, "Kolektivist model başarısız oldu, tüm dünyada ve özellikle ülkemizde iflas etti. Devleti, dostlar arasında dağıtılması gereken savaş ganimeti gibi gören model iflas etti." ifadesini kullandı.

Milei, "Bugün Arjantin'de yeni bir dönem başlıyor, bir barış ve refah dönemi, bir büyüme ve gelişme dönemi, bir özgürlük ve ilerleme dönemi başlıyor. Hiçbir hükümet, bizim aldığımızdan daha kötü bir miras devralmadı." diye konuştu.

Milei'nin konuşması, destekçilerinin "özgürlük" sloganlarıyla sıklıkla kesildi.