Arjantin ile İsrail arasında petrol krizi! Büyükelçilik kararı rafa kalktı

Buna karşın, Arjantin'in bu açıklamadan tatmin olmadığı ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından vazgeçtiği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar , Arjantin'deki muhataplarıyla iletişime geçerek "Navitas'ın özel bir şirket olduğu ve İsrail'in bu konuda bir müdahalesinin olmadığını" bildirdi.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Javier Milei yönetimindeki Arjantin'in İsrail'in en iyi ve yakın dostlarından biri haline geldiği; iki ülke yönetimleri arasında yakın iletişimin devam ettiği ve konunun taraflar arasında ele alındığını" savundu.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kanal12'ye konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Javier Milei yönetimindeki Arjantin'in İsrail'in en iyi ve yakın dostlarından biri haline geldiği, iki ülke yönetimleri arasında yakın iletişimin devam ettiği ve konunun taraflar arasında ele alındığını" savundu.

Arjantin'de 2023'te seçimlerle göreve gelen Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, kampanya döneminde İsrail yanlısı bir dış politika sürdüreceğini açıklamış, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.