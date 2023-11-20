Arjantin İsrail yanlısı ismi başkan olarak seçti! Kudüs sözleri gündeme oturmuştu...

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi. Milei'yi, ekonomik krizin gölgesinde "zorlu" bir 4 yıl bekliyor. Sandıkların yüzde 99'undan fazlasının açıldığı seçim sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçildi.
İlk tur seçimlerinde yüzde 30 oy alan Milei, dün yapılan 2. tur seçimlerinde ise oylarını 25 puandan fazla arttırarak rakibi "Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa'ya, anketleri yanıltarak 12 puan fark attı. Kongre üyesi seçildiği 2021'e kadar siyasete yabancı olduğu bilinen 53 yaşındaki Milei, 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde sürpriz şekilde oyların yüzde 30'unu alarak tüm anketleri şaşkınlığa uğrattı.
Arjantin basınında çıkan bazı haberlerde, yıllardır siyaseten hayal kırıklığına uğrayan gençler ve mevcut durumdan rahatsız kitlelerin politikacılardan umduğunu bulamaması Milei'nin başarısının sırları arasında gösteriliyor. Ancak Uluslararası Para Fonuna (IMF) ödenmesi gereken 44 milyar dolarlık borç, yüzde 140'ı aşan yıllık enflasyon, kemer sıkma politikaları, ulusal para birimi pesonun dolar karşısında devalüe olması ve yüksek işsizlik oranı, Milei'yi bekleyen zorlu görevlerin başında geliyor.
MİLEİ'NİN VAATLERİ
Milei, seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda, ülkedeki ekonomik krize "sebep" olarak gösterdiği Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını, ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini ve bazı kamu şirketlerinin özelleştirileceğini belirtti.
Özel şirketler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kamu harcamalarının kısılması, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim, organ ticaretinin serbest bırakılması, emeklilik maaşlarına ayrılan fonların azaltılması, sosyal yardımların kademeli düşürülmesi, sağlık, eğitim ve güvenlik sistemlerinde reform projesi Milei'nin başlıca vaatleri arasında yer alıyor.
İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIK AÇIK SÖYLEMİŞTİ
Milei, Ağustos ayında Musevi olmak istediğini söylemişti. Güney Amerika'da İsrail'i destekleyen tek lider olan Milei, en büyük iki müttefikinin ABD ve İsrail olduğunu söylemiş ve başkan seçilmesi durumunda ilk ziyaretini İsrail'e yapacağını ve Arjantin Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını belirtmişti.