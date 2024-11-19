Arjantin, UNIFIL’den askerlerini geri çekti

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılar devam ederken, Arjantin'in UNIFIL'de görevli askerlerini geri çekti. UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, "Arjantin askerlerinden Arjantin'e geri dönmelerini istedi" ifadelerini kullanarak, askerlerin ayrılma nedenine ilişkin yorum yapmadı.

Tenenti, misyona yönelik desteğin azaldığına dair genel bir belirti olmadığını belirterek, "Ortak fikir kalmak. Yani çekilme konusunda hiçbir tartışma yok" dedi.

Saldırılar nedeniyle izleme faaliyetlerinin "çok, çok sınırlı" olduğunu söyleyen Tenenti, "Bazı mevzileri onarmak için hala çalışıyoruz, ancak bu kesinlikle çok zor bir dönem, çünkü son aylarda İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak saldırıya uğradık ve mevzileri yeniden inşa etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Arjantin, UNIFIL'e katkıda bulunan 48 ülkeden biri ve BM'nin internet sitesine göre şu anda Lübnan'da toplam 3 personeli bulunuyor. Arjantin UNIFIL'den askerlerini çeken ilk ülke oldu.