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Giriş Tarihi: 23.8.2023 19:12

Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

AA
Arjantin’de 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Santiago del Estero şehrinin 130 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Depremin, 568 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Arjantin'de meydana gelen depremden birkaç dakika önce de Şili'de de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

USGS, Şili'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tamarugal eyaletine bağlı La Tirana kasabasının 56 kilometre doğusu olarak açıkladı.

İki ülkede de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

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Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem
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