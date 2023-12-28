Arjantin’de binlerce kişi Milei hükümetini protesto etti

CGT, hükümetin ekonomide önemli bir düzenleme yaparken, iş adamları ve sendikalardan oluşan 3'lü bir diyalog masası oluşturması gerektiğine işaret etti.

Sendikaların iddiasına göre kararname kapsamında, grev hakkı sınırlandırılıyor, iş sözleşmeleri ve kıdem tazminatı sistemi değişiyor, çalışma kuralları yeniden tanımlanıyor, kamu şirketlerinin özelleştirilmesinin önü açılıyor, yıllık enflasyonun yüzde 160'ı aştığı durumlarda tüketicileri fiyat artışı karşısında koruyan yasa da yükümlülükten kalkıyor.

Hükümet, yakın zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine denk gelen ve devlet harcamalarını yüzde 5 oranında kısmayı amaçlayan 7 bin kamu çalışanının sözleşmesini kararname ile feshetmişti.