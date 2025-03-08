Arjantin’de şiddetli yağmur can aldı: Köprü ve yollar çöktü

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı liman kenti Bahia Blanca'da şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço arttı. Şehir yetkililerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği, sayısının daha da artabileceği belirtildi.

Köprülerin yıkıldığı ve yolların çöktüğü aktarılan açıklamada, "Yardım sağlamak amacıyla belediye ekipleri, eyalet hükümeti, donanma ve Arjantin ordusuyla birlikte tüm mevcut kaynaklar seferber ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hükümetin 300 bin nüfuslu Bahia Blanca'ya 10 milyar peso (9.2 milyon dolar) tutarında mali yardım sağlanacağını belirtti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin bugün Mendoza eyaletindeki programlarını iptal ettiği öğrenildi.