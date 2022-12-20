Arnavutluk, 3 adet TB2 alıyor

Arnavutluk hükümeti ile Baykar Teknoloji arasında 3 adet Bayraktar TB2 SİHA alımı için anlaşma imzalandı. Başbakanlıkta düzenlenen imza törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar da katıldı. Törende konuşma yapan Rama, "Başlamam gereken yerden başlayacağım. Kadim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi. Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SİHA'ların ihraç edildiği ülke sayısının 27'ye ulaştığını bildirdi.