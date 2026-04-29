Arnavutluk ile İtalya’dan savunma sanayi iş birliği: Deniz araçları üretimi alanında anlaşma imzalandı

Anlaşmaya, Arnavutluk devlet şirketi Kayo ile İtalyan devlet şirketi Fincantieri arasında başkent Tiran'da imza atıldı.

İmza törenine, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Ermal Nufi, Fincantieri CEO'su Pierroberto Folgiero ile diğer yetkililer katıldı.

Rama, burada yaptığı konuşmada, anlaşmayı "ülkenin güvenliği ve ekonomisinin geleceği için önemli bir an" olarak nitelendirdi.

Bu girişimin, İtalyan-Arnavut işbirliğiyle tersane sektöründe mükemmellik, ülkeye yenilik ve ileri teknoloji getireceğini vurgulayan Rama, "Bu anlaşma, bu değişime eşlik edecek yeni, özel ve eşsiz bir şey için kesin bir irade ve vizyon amaçlamaktadır." dedi.

Nufi de bu işbirliğinin ülkeye sayısız stratejik değer kattığına dikkati çekerek "Bu işbirliğinden elde edilen stratejik değerler oldukça fazladır. Arnavutluk, küçük ve orta ölçekli gemiler için 'Fincantieri'nin yeni Avrupa üssü haline geliyor. 'Fincantieri' Arnavutluk'taki üretim kapasitesini genişletiyor ve 'Kayo' uluslararası bir mimariye sahip, güvenilir bir endüstriyel ortak olarak konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk hükümetine göre, proje, ülkenin güneyindeki Avlonya şehrinin Paşalimanı bölgesinde yeni bir tersane kurulmasını öngörüyor ve burada yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Yatırımın bedelinin 1,2 milyar avroya kadar ulaşması planlanıyor.

Kayo, savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine ve uluslararası pazarlara ürün ve hizmet sunan bir devlet şirketi olarak ön plana çıkıyor.

