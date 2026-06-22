Arnavutluk Kushner’in projesine direniyor
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesine karşı gösteriler 21'inci gününde sürüyor. Halk, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantısı olduğu iddia edilen 4 milyar dolar değerindeki projeye yönelik "Arnavutluk Satılık Değildir" sloganıyla İskender Bey Meydanı'nda toplanıp Başbakanlık binasına doğru yürüdü. Bazı göstericiler Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti ve "Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Toplanan binlerce kişiye dünyanın dört bir yanından gelen Arnavut diasporası da katıldı. Savcılık söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattı.