Arnavutluk sokakları karıştı! Öğrencilerin protestosuna sert müdahale
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim’de başlayan öğrenci protestoları "Bayrak ve Bağımsızlık Günü"nde geniş katılımlı gösteriye dönüştü. İskenderbey Meydanı’ndan Başbakanlık binasına yürümek isteyen kalabalığa polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, eylemciler Başbakan Edi Rama’nın diyalog çağrısına kapıları kapattı.
Arnavutluk'ta 13 Ekim'de üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının düzeltilmesi amacıyla başlattığı protestolar devam ediyor.
Ülkenin en önemli milli bayramı olan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" nedeniyle ulusal çapta düzenlenen gösteriye, lise öğrencileri, vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi.
Gösteride, üniversite öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep etti.
Binlerce gösterici ilk olarak Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda toplandı, ardından Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'na yürüdü.
Göstericiler, burada molotofkokteyli, meşale fırlatırken işletmelere de zarar verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler gazdan etkilendi.
Polis, göstericilerin Başbakanlık binasına yürümelerine izin vermedi.