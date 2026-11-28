Arnavutluk'ta 13 Ekim'de üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının düzeltilmesi amacıyla başlattığı protestolar devam ediyor.

Ülkenin en önemli milli bayramı olan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" nedeniyle ulusal çapta düzenlenen gösteriye, lise öğrencileri, vatandaşlar ve çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi.