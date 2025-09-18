Arnavutluk’ta 130 gün sonra hükümet kuruldu! Yapay Zeka Bakanı Diella gündeme oturdu

Oyların yüzde 53,29'unu alarak zafer ilan eden Sosyalist Parti (PS) lideri Edi Rama, 4. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. 140 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 82 milletvekili "evet" oyu verirken, muhalefet oylamaya katılmadı. Yeni kabine böylece güvenoyu aldı.

YAPAY ZEKA BAKANI KRİZ ÇIKARDI



Meclis oturumuna damga vuran gelişme ise Rama'nın talebiyle yapay zeka tarafından oluşturulan Sanal Bakan Diella'nın video mesajının ekrana yansıtılması oldu. Muhalefet milletvekilleri bu adımı "anayasaya aykırı" buldu ve kabine üyelerine yabancı cisimler fırlattı.

"ARNAVUTLUK, 2030'DA AB'DE"



Başbakan Rama, yaptığı konuşmada yeni dönemi ülkenin en büyük sınavı olarak nitelendirdi. "Bu hükümetin ana başlığı Arnavutluk, 2030'da Avrupa Birliği'nde." diyen Rama, ülkeyi Avrupa ailesine entegre etme kararlılığını vurguladı.

Sanal Bakan Diella'nın video mesajında, "Asistanınız olarak gösterdiğim özverili çalışma sayesinde Yapay Zeka Devlet Bakanı oldum. Endişelenmeyin, size doğrudan hizmet etme çabam bir an bile durmayacak." sözleri dikkat çekti.

Yeni kabine, Cumhurbaşkanlığında yapılacak yemin töreninin ardından resmen görevine başlayacak.