Arnavutluk’ta öfke dinmiyor
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. Bir grup aktivist ve vatandaş, Yolsuzluk ve Organize Suçla Mücadele Özel Savcılığı (SPAK) önünde toplanarak turizm projelerini protesto etti. Vatandaşlar, Zvernec'teki sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto ediyor.