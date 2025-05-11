Arnavutluk’ta seçim heyecanı: Halk sandık başına gidiyor

Balkan ülkesi Arnavutluk’ta genel seçim yarışı başladı. Anketlerde 2 parti favoriler arasında.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 16:23

Kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmenin bulunduğu Arnavutluk'ta yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar devam edecek. 1991'de komünist rejimin çöküşünden bu yana 11'incisi düzenlenen genel seçimde 140 sandalyeli meclise girmek için 53 siyasi parti ve 3 seçim öncesi koalisyon yarışıyor.

SEÇİMDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER Ayrıca 31 ülkeden yaklaşık 100 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi, ülkedeki seçim için görev alıyor. Seçime ilişkin anketlerde Başbakan Edi Rama'nın lideri olduğu Sosyalist Parti (PS) ilk sırada yer alıyor. Öte yandan, Rama'nın 2013 seçimlerinde başbakanlık görevini devraldığı, eski Başbakan Sali Berisha'nın lideri olduğu ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) de seçimin favorileri arasında bulunuyor. PD, Büyük Arnavutluk İttifakı çatısı altında 25 siyasi partiyle seçimde yarışıyor. Seçimde ayrıca Avro-Atlantik Koalisyonu, İmkan Partisi (Partia Mundesia), Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke), Arnavutluk Oluyor Girişimi (Nisma Shqiperia Behet), Sosyal Demokrat Parti, Vatan Hareketi (Levizja Atdheu), Arnavut Ulusal İttifakı ve Yeni Demokrasi İttifakı gibi partiler de yarışıyor.