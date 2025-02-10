Arnavutluk’ta yolsuzluk skandalı! Tiran Belediye Başkanı tutuklandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj tutuklandı. Yolsuzluk, kara para aklama ve malvarlığını ilgili devlet kurumlarına bildirmeme suçlamaları yöneltilen Veliaj, Arnavutluk Ulusal Soruşturma Bürosu (BKH) savcıları tarafından Yolsuzluk ve Örgütlü Suçlara Karşı Özel Mahkeme'nin (SPAK) kararıyla belediye binasında tutuklandı. Tutuklandıktan sonra Tiran Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen Veliaj'la ilgili SPAK ve BKH gibi davayı yakından takip eden devlet yargı birimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Veliaj'ın tutuklanmasından sonra eşi Ajola Xoxa hakkında da "ev hapsi" kararı verildi. Veliaj ve eşinin yanı sıra yolsuzluk ve kara para aklama davasında adı geçen Gentian Sula, Meriman Palushi, Fatmir Bektashi, Sokol Kryeziu ve Shkelqim Fusha isimli 5 iş adamı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Veliaj, 2015 yılından bu yana Tiran Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Belediye Başkanlığı görevinden önce iktidar partisi Sosyalist Parti'nin Gençlik ve Diaspora Sekreteri, Gjirokastra Milletvekili ve Sosyal Refah ve Gençlik Bakanı gibi görevlerde de bulunan Veliaj, 2003'te kurduğu "MJAFT" (YETER) adlı siyasi hareketle birlikte siyaset dünyasına adımını atmış, 4 yıl boyunca da bu hareketin başında bulunmuştu.