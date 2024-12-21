Arnavutluk'tan TikTok yasağı! “Bu serseriyi kovacağız”





"TİKTOK, SADECE PİSLİK VE ÇAMURDAN İBARET"

Rama, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarını okul içinde ve dışında gençler arasında şiddeti körüklemekle suçladı. Rama ayrıca, Arnavutluk hükümetinin öğrencilerin eğitimine destek olacak ve velilerin çocuklarının gidişatını takip edebilecekleri programlar başlatacağını duyurdu. Rama, "TikTok, Çin'de öğrencilerin nasıl kurslar alabileceği, doğayı nasıl koruyacakları, geleneklerine nasıl sahip çıkacaklarını öne çıkarıyor. Diğer yandan Çin'in dışında TikTok, sadece pislik ve çamurdan ibaret. Böyle bir şeye neden ihtiyacımız olsun?" şeklinde konuştu.