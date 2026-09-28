Artan diplomatik ağırlığımız ortada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NSosyal hesabından açıklamalarda bulunan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Fidan, Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş bir gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttığını vurguladı. Türkiye'nin öncülük ettiği girişimler ile krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilginin, ülkenin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret düzenleyecek.
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