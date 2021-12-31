Artan vaka sayıları alarma geçirdi: İngiliz hükümetinden hastane kararı

Planlanan 4 bin yatağın, "süper dalgalanma yatağı" olarak adlandırıldığını öğrenilirken, İngiltere'de hükümet, salgının ilk dalgasında 'Nightingale' adlı birçok hastane açmış fakat hastanelerin gerektiği şekilde verimli kullanılmadığı açıklanmıştı. Sağlık çalışanları ise, artan vaka sayıları sebebiyle hastalanan ve kendisini izole etmek isteyen çalışanlar nedeniyle personel sıkıntısının yaşandığını ifade ediyor.

İngiltere'de dün Omicron mutasyonu ile iyice artan vaka sayıları sebebiyle 189 binden fazla vaka tespit edilmişti. İngiltere, Avrupa'da 148 binden fazla Covid-19 bağlantılı can kaybı ile en kötü durumda olan ülkelerden biri olarak biliniyor.