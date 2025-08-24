Artan ziyaretçi sayısı Antarktika’yı kirletiyor

Antarktika'nın, giderek artan turizm ve insan faaliyetleri nedeniyle ciddi çevresel baskı altında olduğu ortaya çıktı. Euronews'in haberine göre, Nature Sustainability dergisinde yayımlanan araştırma, artan ziyaretçi sayısı ve genişleyen araştırma üslerinin kıtanın kırılgan ekosistemine zarar verdiğini ortaya koydu. 1990'larda yılda sadece 8 bin kişinin ziyaret ettiği Antarktika'yı, 2023-24 sezonunda 124 binden fazla kişi gezdi. Ziyaretçi sayısının 2034'e kadar 450 bine ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, insan varlığının bulunduğu bölgelerde toksik metallerin 40 yıl öncesine göre 10 kat arttığını belirledi.