Artık ‘Majeste’ değil

İngiltere
Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü
Prens Andrew'in tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alındı. Prens Andrew hakkındaki cinsel istismar davası ABD
'de devam ederken, Buckingham Sarayı
konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" denildi. Kraliçe 2. Elizabeth oğlunun tüm unvanlarını alırken, Kraliyet kaynakları, Prense Andrew için bundan sonra "Majesteleri" ifadesinin kullanılmayacağını vurguladı.
GÖREVLERİ DAĞITILACAK
İngiltere basınında yer alan ve bir kraliyet kaynağına dayandırılan haberlerde, Prens Andrew'in tüm rollerinin Kraliyet ailesinin diğer üyelerine dağıtılacağı ifade edildi. Virginia Roberts
olarak bilinen Virginia Giuffre
, 17 yaşındayken Prens Andrew'in kendisine "cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu" iddia etmişti. Roberts, New York
'ta cinsel istismar davası açmıştı. Andrew ise iddiaları yalanlamıştı. DIŞ HABERLER