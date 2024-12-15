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Giriş Tarihi: 15.12.2024 20:04

Artvin'in iki ilçesinde eğitime kar engeli

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Artvin’in iki ilçesinde eğitime kar engeli

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

EĞİTİME BİR GÜN ARA

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

KAMU KURUMLARINDAKİ HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

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Artvin'in iki ilçesinde eğitime kar engeli
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