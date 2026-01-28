ASEAN’da kritik zirve! Üst düzey diplomatlar Filipinler’de toplandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkelerinin dışişleri bakanlıklarında görevli üst düzey diplomatlar, Filipinler'in Cebu kentinde bir araya geldi.

ASEAN'dan yapılan açıklamada, zirvede ASEAN'ın dış ilişkilerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek yeni faaliyetlerin ele alındığı bildirildi. Üye ülkelerin dışişleri bakanlarını temsilen katılan diplomatlar, bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesi için yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

MYANMAR VE ÇİN'DEKİ GÜNDEM ÖNE ÇIKTI

Öte yandan, Associated Press'in (AP) elde ettiği toplantı gündemine göre yıllık dışişleri toplantısı öncesi toplanan diplomatlar, Myanmar'daki iç savaşı sona erdirmek için barış planını ilerletme ve Çin ile saldırmazlık anlaşmasını sonuçlandırma gündemiyle bir araya geldi.