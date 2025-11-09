‘Asıl hedef doğal kaynaklar’

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nijerya hükümetini "Hıristiyanların öldürülmesine göz yummakla" suçlayıp ülkeye askeri müdahale tehdidinde bulunmasına tepkiler sürüyor. Abuja Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abubakar Umar Kari "ABD, geçmişte Libya, Irak ve Suriye gibi ülkelerde benzer gerekçelerle müdahalede bulundu. Görünürde insani nedenler öne sürülse de asıl hedef genellikle doğal kaynaklardı" dedi. Trump'ın tehditlerinin hayata geçmesi halinde bunun yalnızca Amerika'nın Afrika'daki imajını da olumsuz etkileyeceğini söyledi.