Rusya'daev ödevleri kaldırılabilir. TürkRus sitesine göre, Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, çoğu milletvekilinin öğrencilerin günlük 8–10 saate varan ders yükü altında olduğunu düşündüğünü belirtti. Volodin ayrıca, öğrencilerin ödevleri yaparken yapay zekâ ve hazır cevap kaynaklarını kullanmasının konuyu daha da güncel hale getirdiğini ifade etti. Duma başkanının sosyal medyada yaptığı paylaşıma on binlerce yorum gelirken, bunların yarısından fazlasında öğrencilerin aşırı yüklendiği yönünde görüş bildirildi.