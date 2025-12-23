Aşırı sağcı bakandan skandal ilhak çağrısı! Netanyahu’ya Trump baskısı

Yerel basında yer alan haberlere göre Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine yeni konutların inşa edilmesi amacıyla düzenlenen bir toplantıda konuştu.

"FİLİSTİN DEVLETİNE KARŞIYIM"

Bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına kesin bir dille karşı çıktığını vurgulayan Smotrich, "Hayatımın amacı Filistin devletinin kurulmasını engellemektir ve bu amacıma tam bir kararlılıkla bağlıyım" ifadelerini kullandı.

Smotrich, Netanyahu'dan ABD ziyareti sırasında Trump ile yapılması beklenen görüşmede Batı Şeria'nın ilhakını gündeme getirmesini isteyerek, "Sayın Başbakan, Washington'dan fiili egemenlik yani Batı Şeria'nın ilhakı konusunda bir kararla dönmenizi bekliyoruz" dedi.

Filistinlilerin topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler inşasının en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Smotrich, eylül ayında yaptığı bir açıklamada Filistin kentleri hariç Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ilhakını istediklerini belirtmişti.

Smotrich'in İsrail'e ilhakını istediği bölgeler Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 82'sine denk geliyor.