Aşırı sağcı parti İsrail’in iktidar koalisyonuna yeniden katılacak

Aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetine geri döneceğini duyurdu.

Netanyahu'nun partisi Likud ile ortak açıklama yapan Otzma Yehudit, bakanlarıyla birlikte "hükümete döneceğini" doğruladı.

Partisinin bu hamleyi onaylamasının ardından Ben-Gvir, X'te Netanyahu ile el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaştı ve altına "İsrail halkı için, birlikte daha güçlü!" ifadelerini ekledi.

Hamas ile ateşkese karşı çıkan ve İsrail'in Gazze'ye yardımını kesmesi için baskı yapan parti, ocak ayında koalisyondan ayrılmıştı.