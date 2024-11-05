Aşırı sağcılar Gazze’ye yerleşmeyi planlıyor

Katil İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ediyor. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 29 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi de yaralandı. Öte yandan işgal altındaki bölgelerin "zaten" İsrail'in olduğunu savunan Yahudi milliyetçisi aşırı sağcılar, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi gerektiğini savunarak, "bölgenin sadece Yahudilere ait olduğunu" ileri sürüyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail'in bir yıldır saldırıları ve uygulamalarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım işlediği" suçlamasıyla yargılandığı Gazze Şeridi'nin çevresinde, aşırı sağcıların, Gazze'de daha fazla Filistin toprağını gasp ederek İsraillilerin burada yaşaması talebiyle düzenlediği etkinliği takip etti. AA muhabirine konuşan fanatik Yahudiler, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin "ya başka ülkelere gönderilmesi ya da İsrail'in üstünlüğünü kabul etmesi" gerektiğini savunuyor.Yahudilik metinlerine göre işgal altındaki bölgelerin İsrail'e ait olduğunu ileri süren aşırı sağcılar, fikirlerinin hükümet politikalarına yön vermesinden memnun. BM Raportörü Francesca Albanese ise İsrail'in saldırılarının "savaş" değil "soykırım" olarak adlandırılması gerektiğini belirtti. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmazlık yaşadığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi. Haaretz'e göre Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın getirilmesi planlanıyor.