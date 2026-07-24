Aşırı sıcaklar 5.767 can aldı
Fransa kamu sağlığı kurumunun açıkladığı verilere göre, rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde kaydedilen can kayıplarında artış yaşandı. Bu tarihlerde geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedildi. Paris'in içinde bulunduğu Ilede- France bölgesinde bu rakamın 3 bini aştığı görüldü. İspanya ise hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin üçüncü sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.
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