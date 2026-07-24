Aşırı sıcaklar 5.767 can aldı

Aşırı sıcaklar 5.767 can aldı
DIŞ HABERLER
Fransa kamu sağlığı kurumunun açıkladığı verilere göre, rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde kaydedilen can kayıplarında artış yaşandı. Bu tarihlerde geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedildi. Paris'in içinde bulunduğu Ilede- France bölgesinde bu rakamın 3 bini aştığı görüldü. İspanya ise hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin üçüncü sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!