Aşırı sıcaklar ABD’yi de vurdu

Avrupa'yı haftalardır etkisi altına aşırı sıcak hava dalgası ABD'yi alarma geçirdi. 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı.

Sıcaklığın bazı bölgelerde 35, güney ve iç kesimlerde ise 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 ila 46 derece arasında değişebileceği belirtildi. Boston, New York, Chicago, Washington ve Atlanta gibi şehirler başta olmak üzere birçok kentin sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.

Uzmanlar, gece sıcaklıklarının da yüksek seyretmesinin sağlık risklerini artıracağını, 4 Temmuz itibarıyla yaklaşık 100 bölgede sıcaklık rekorunun kırlabileceğini açıkladı. Chicago Belediyesi ise, kentte serinleme merkezlerinin hizmete gireceğini duyurdu.

Öte yandan, ekonomistler sıcak hava dalgalarının artık geçici bir durum olmaktan çıkıp ekonomiyi tehdit eden yapısal bir rsike dönüştüğünü vurguladı.





DOĞUYA İLERLİYOR

BATI Avrupa'da yüzlerce can kaybına yol açan aşırı sıcaklar doğuya kayarken; Macaristan, Polonya, Romanya ve Balkan ülkelerinde en yüksek seviyede uyarı yapılarak halka sokağa çıkmama çağrısında bulunuldu. Geçen hafta Avrupa'nın batısında sıcaklık rekorları kıran hava kütlesi, rotasını kıtanın orta, doğu ve güney kesimlerine çevirdi. Yeni bir bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Slovakya'da termometreler 40.5 dereceyi göstererek tüm zamanların rekorunu kırdı.