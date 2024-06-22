Aşırı sıcaklar dünya genelinde can almayı sürdürüyor

Basında çıkan haberlerde, İtalya'da Afrika üzerinden gelen Minos antisiklonunun etkili olduğu ve hava sıcaklıklarını 40 derecenin üzerine çıkardığı belirtildi. Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığı da en yüksek risk anlamına gelen "kırmızı" kategoriye, bugün için aralarında başkent Roma'nın da olduğu 15 şehri aldı.

Bakanlık yarın için de Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Rieti ve Perugia'nın olduğu 8 kentte "kırmızı" alarm verdi. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların beyin gibi hayati organlar için risk oluşturduğuna işaret ederek aşırı sıcakların sadece yaşlı, çocuk, hastalar ve savunmasız grupların değil, halkın geneli için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.