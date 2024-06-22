Aşırı sıcaklar dünya genelinde can almayı sürdürüyor

ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te 6 kişi, 46 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Phoenix'te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle hayatını kaybetti.
Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, "(46 dereceye ulaşan) Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek." ifadesini kullandı.
MEKSİKA
Meksika basınındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor. Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.
Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı. Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi. Basında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi. Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.
Öte yandan, bazı eyaletlerde buharlaşma oranının hızla artması nedeniyle barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü.
Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.
İTALYA
İtalya'nın orta ve güney kesimlerinde aşırı sıcak hava dalgası etkili olurken bazı kentlerde "kırmızı" alarm verilerek halka uyarıda bulunuldu. Ülkede aşırı sıcaklar, önceki yıllara nazaran daha erken şekilde, haziran ayında etkisini göstermeye başladı.
Basında çıkan haberlerde, İtalya'da Afrika üzerinden gelen Minos antisiklonunun etkili olduğu ve hava sıcaklıklarını 40 derecenin üzerine çıkardığı belirtildi. Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığı da en yüksek risk anlamına gelen "kırmızı" kategoriye, bugün için aralarında başkent Roma'nın da olduğu 15 şehri aldı.
Bakanlık yarın için de Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Rieti ve Perugia'nın olduğu 8 kentte "kırmızı" alarm verdi. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların beyin gibi hayati organlar için risk oluşturduğuna işaret ederek aşırı sıcakların sadece yaşlı, çocuk, hastalar ve savunmasız grupların değil, halkın geneli için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.
Bakanlığın "kırmızı" kategoride tuttuğu başkentte, termometreler zaman zaman 41 derece ve üstünü gösterdi. Roma'nın turistik noktalarından İspanyol Merdivenleri önündeki Barcaccia çeşmesi başta olmak üzere insanlar kentteki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.
Başkentin simge yapılarından tarihi Kolezyum'u görmeye gelen ziyaretçilerin serinlemesi için sıraların bulunduğu yerlere büyük vantilatörler ve güneşten korunabilmeleri için portatif çadırlar yerleştirildi. Diğer yandan, başkentin Magliana semtinde öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti. Basında yer alan haberlede, yangın nedeniyle Magliana semtindeki bazı yolların ulaşıma kapatıldığı, çevreye yakın bazı evlerin de tedbiren boşaltıldığı aktarıldı.