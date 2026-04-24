Aşırı sıcaklar tarımı vuruyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, aşırı sıcak hava olaylarının tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkisini gözler önüne seren bir rapor yayımladı. Rapora göre, artan sıcaklar nedeniyle dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin geçim kaynağı doğrudan tehdit altında. Uzmanlar, son 50 yıldır artış gösteren aşırı sıcak hava olaylarının tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı bölgelerde ise artık verim alınamadığı tespit edildi. Raporda, sıcak dalgalarından en ağır darbeyi, açık alanda çalışmak zorunda kalan tarım işçilerinin aldığı vurgulandı.