Aşırı sıcaklardan ölüm artıyor

Hindistan'da sıcaklığın 41.9 dereceye kadar yükseldiği Kerala eyaletinde geçen pazar gününden bu yana sıcak çarpması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Tayland'da da yılbaşından bu yana ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından geçen ay yayımlanan "Asya İklim Durumu 2023" raporuna göre Asya, hava durumu, iklim ve suyla bağlantılı afetler nedeniyle dünyada felaketlerden en çok etkilenen bölge oldu. Kıtada aşırı sıcaklar nedeniyle ısınma eğilimi 1961- 1990 döneminden bu yana neredeyse 2 kat artarken 2023'te ortalama hava sıcaklığı 1991-2020 döneminin 0.91 derece üzerine çıktı ve ikinci en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.